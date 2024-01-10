Зеленський ще на рік продовжив безвіз для громадян Великої Британії

Зеленський вніс зміну до указу від 29 січня 2020 року, яка продовжує дію тимчасового безвізу для громадян Британії до 30 січня 2025 року

Прапори України та Великої Британії (Фото - depositephotos.com)

Президент Володимир Зеленський своїм указом продовжив ще на один рік безвізовий режим в'їзду в Україну для громадян Великої Британії.

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Зеленський вніс зміну до указу від 29 січня 2020 року, яка продовжує дію тимчасового безвізу для громадян Британії до 30 січня 2025 року.

Виправлений указ запроваджував безвізовий режим для громадян Великої Британії під час їх в'їзду до України або транзитного проїзду через її територію, якщо термін їх перебування в країні не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

31 січня 2020 року пані посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що Україна та Велика Британія розпочнуть переговори про двосторонню візову угоду через рік. На пряме запитання, чи варто чекати українцям лібералізації візової політики чи безвізу, пані посол не відповіла, назвавши безвіз "не політичним питанням, а питанням безпеки кордонів".

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