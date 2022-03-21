UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский – Германии: Ни одного евро оккупантам. Закройте порты, откажитесь от поставок

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2022, 13:42
Зеленский – Германии: Ни одного евро оккупантам. Закройте порты, откажитесь от поставок - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот из видео)

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к немецкому народу. Он призвал Германию прекратить экономические связи с РФ и не финансировать тем самым войну России против Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Не спонсируйте, пожалуйста, военную машину этой страны – России. Ни единого евро для оккупантов. Закройте для них все ваши порты. Не поставляйте товары. Отказывайтесь от российских энергоресурсов. Давите, чтобы Россия ушла из Украины. Я верю и я знаю, что мир возможен, но вы должны давить и действовать, чтобы прийти к миру", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что без торговли с Германией и Европой, без этих компаний и банков у России не будет денег на войну.

Президент отметил, что Украина воюет с одной из самых больших армий мира, против ракет, бомб, артиллерии, самолетов и вертолетов, на которых россияне уже сейчас пишут "На Берлин".

"Потому что они хотят пойти дальше – намного дальше, чем Украина. Они хотят пойти везде, они хотят пойти к вам. Мы воюем против оккупантов, которые стреляют в беженцев на дорогах, убивают мирных людей, создают искусственный голод целым городам, сжигают жилые кварталы", – сказал Зеленский.

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 