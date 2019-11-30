Зеленский хочет встречи со студентами, которых избили на Майдане

Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет встретиться со студентами, которые присутствовали на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. Об этом он написал в Facebook.
По словам главы государства, сегодня "почти не вспоминают имен непосредственных участников тех событий, которые фактически заставили Украину проснуться". Зеленский намерен провести встречу со студентами, которых избил Беркут, на следующей неделе.
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