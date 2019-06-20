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20.06.2019, 20:48

Зеленский ищет главу Госуправления делами: ставка – 30 тысяч

Зеленский ищет главу Госуправления делами: ставка – 30 тысяч - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Кроме этого распоряжением предусмотрены разные виды доплат

Президент Владимир Зеленский объявил конкурс на должность руководителя Государственного управления делами. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

Этим же распоряжением Зеленский утвердил условия проведения конкурса.

Согласно документу, глава Госуправления делами будет назначаться на должность сроком на пять лет с правом повторного назначения на еще один срок.

Должностной оклад - 30 000 грн. Кроме этого распоряжением предусмотрены разные виды доплат.

Ранее Зеленский уволил с должности начальника Управления государственной охраны (УГО) Валерия Гелетея и назначил вместо него Алексея Оцерклевича. Заместителем начальника УГО - начальником Службы безопасности президента назначен Максим Донец (известен как личный охранник бизнесмена Игоря Коломойского).

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Теги: Владимир Зеленский, госуправление делами, ДУС
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