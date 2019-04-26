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26.04.2019, 16:38

Зеленский из Турции: Склоняю голову перед ликвидаторами

Зеленский из Турции: Склоняю голову перед ликвидаторами - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео)

По мнению победителя на выборах президента Украины, государство всегда должна откровенно говорить с людьми

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Победитель на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, что трагедия на Чернобыльской АЭС научила украинцев нескольким вещам. Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook.

По мнению Зеленского, государство всегда должна откровенно говорить с людьми. "Недопустимо скрывать от граждан правду, какой бы горькой она ни была", - написал он.

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"Второе. Сплотившись и объединившись, люди способны обуздать и остановить любую беду", - считает Зеленский.

По словам лидера избирательной гонки, украинцы не имеют права забывать эти уроки, чтобы не допустить подобного в будущем.

"Вечная память погибшим. Склоняю голову перед подвигом героев-ликвидаторов", - добавил Зеленский.

Сегодня утром он появился в соцсетях и заявил, что улетает на выходные отдыхать в Турцию. 

Ровно 33 года назад, ночью 26 апреля 1986 года, на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции около города Припять произошла техногенная катастрофа: взрывы разрушили реактор, из-за чего в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ.

Читайте также: Автор книги Чернобыль Сергей Плохий: Мы сидим на ядерном погребе

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Теги: чаэс, чернобыль, Зеленский
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