UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский изменил состав СНБО – обновил генпрокурора и руководителя СБУ

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 00:38
Зеленский изменил состав СНБО – обновил генпрокурора и руководителя СБУ - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В соответствии с указом, в персональный состав СНБО введены генеральный прокурор Костин Андрей Евгеньевич и первый заместитель председателя Службы безопасности Малюк Василий Васильевич.

Во втором пункте указа говорится: "Вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины И.Баканова и И.Венедиктову".

Указ вступает в силу дня опубликования.

Читайте также статью: Татаров, война и предатели. Почему Зеленский убрал Баканова и Венедиктову: детали

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
снбо Василий Малюк Андрей Костин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 