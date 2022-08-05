Зеленский изменил состав СНБО – обновил генпрокурора и руководителя СБУ
05.08.2022, 00:38
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)
Президент Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В соответствии с указом, в персональный состав СНБО введены генеральный прокурор Костин Андрей Евгеньевич и первый заместитель председателя Службы безопасности Малюк Василий Васильевич.
Во втором пункте указа говорится: "Вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины И.Баканова и И.Венедиктову".
Указ вступает в силу дня опубликования.
- 19 июля Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора.
- В тот же день Верховная Рада уволила Ивана Баканова с должности главы СБУ.
Читайте также статью: Татаров, война и предатели. Почему Зеленский убрал Баканова и Венедиктову: детали
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
QA-спеціалістРазместить вакансию
Киев • LIGAZAKON
Последние новости
Комментарии