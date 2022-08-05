Зеленский изменил состав СНБО – обновил генпрокурора и руководителя СБУ

Президент Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

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В соответствии с указом, в персональный состав СНБО введены генеральный прокурор Костин Андрей Евгеньевич и первый заместитель председателя Службы безопасности Малюк Василий Васильевич.

Во втором пункте указа говорится: "Вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины И.Баканова и И.Венедиктову".

Указ вступает в силу дня опубликования.

19 июля Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора.

В тот же день Верховная Рада уволила Ивана Баканова с должности главы СБУ.

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Наталия Медведева

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