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Зеленский изменил состав Ставки — ввел Героя Украины и нового командующего Нацгвардией

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25.07.2023, 10:59
Зеленский изменил состав Ставки — ввел Героя Украины и нового командующего Нацгвардией - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего 25 июля. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, Зеленский вывел из состава Ставки бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Лебедя.

Вместо него был введен новый глава НГУ Александр Пивненко.

Он был назначен командующим Нацгвардией 8 июля. Пивненко — боевой офицер, полковник и Герой Украины. Отличался в боях против российских оккупантов, в частности, в битве за Бахмут.

  • 25 февраля 2022 года, на следующий день после начала полномасштабной российско-украинской войны, Зеленский назначил генерал-лейтенанта Юрия Лебедя командующим Нацгвардии.
  • Лебедь до этого исполнял обязанности командующего после того, как Николай Балан подал в отставку в связи с инцидентом на Южмаше.
  • Тогда солдат-срочник расстрелял людей и скрылся с оружием.

Читайте также: "Мои ребята подбили самолет Пригожина". История Героя Украины Александра Пивненко

Дмитрий Гриниченко
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Владимир ЗеленскийвойнанацгвардияЮрий ЛебедьСтавка Верховного Главнокомандующегоалександр пивненко
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