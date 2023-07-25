Зеленский изменил состав Ставки — ввел Героя Украины и нового командующего Нацгвардией
25.07.2023, 10:59
Владимир Зеленский (Фото: EPA)
Президент Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего 25 июля. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
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Согласно документу, Зеленский вывел из состава Ставки бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Лебедя.
Вместо него был введен новый глава НГУ Александр Пивненко.
Он был назначен командующим Нацгвардией 8 июля. Пивненко — боевой офицер, полковник и Герой Украины. Отличался в боях против российских оккупантов, в частности, в битве за Бахмут.
- 25 февраля 2022 года, на следующий день после начала полномасштабной российско-украинской войны, Зеленский назначил генерал-лейтенанта Юрия Лебедя командующим Нацгвардии.
- Лебедь до этого исполнял обязанности командующего после того, как Николай Балан подал в отставку в связи с инцидентом на Южмаше.
- Тогда солдат-срочник расстрелял людей и скрылся с оружием.
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