Зеленский жалеет, что заседания СНБО проходят лишь раз в неделю
03.04.2021, 17:17
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Президент Украины Владимир Зеленский сожалеет, что заседания Совета национальной безопасности и обороны проходят только раз в неделю. Об этом он написал в своем Instagram.
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"После каждого пятничного заседания СНБО я жалею только об одном – что у нас не семь пятниц на неделе", – написал Зеленский.
- 3 февраля 2021-го Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа от ОПЗЖ Козака и ряда его компаний, в том числе телеканалов из "пула Медведчука".
- 19 февраля 2021 года СНБО ввел санкции против Медведчука и его окружения.
- 2 марта на заседании СНБО ввели санкции против десяти контрабандистов и 68 связанных с ними компаний. Отдельно под санкции попали 11 российских компаний, включая Россострудничество.
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