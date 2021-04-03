Зеленский жалеет, что заседания СНБО проходят лишь раз в неделю

Президент Украины Владимир Зеленский сожалеет, что заседания Совета национальной безопасности и обороны проходят только раз в неделю. Об этом он написал в своем Instagram.

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"После каждого пятничного заседания СНБО я жалею только об одном – что у нас не семь пятниц на неделе", – написал Зеленский.

3 февраля 2021-го Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа от ОПЗЖ Козака и ряда его компаний, в том числе телеканалов из "пула Медведчука".

19 февраля 2021 года СНБО ввел санкции против Медведчука и его окружения.

2 марта на заседании СНБО ввели санкции против десяти контрабандистов и 68 связанных с ними компаний. Отдельно под санкции попали 11 российских компаний, включая Россострудничество.

Вадим Ребрина

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