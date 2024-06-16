Зеленский: Когда Путин пойдет дальше – Европа будет думать не об усталости, а о выживании

Зеленский подчеркнул, что у Украины нет права на усталость – вопрос выживания

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президента Владимира Зеленского спросили, как он воспринимает "усталость" Европы от войны в Украине. Во время общения с журналистами на Саммите мира он заявил, что когда российский диктатор Владимир Путин пойдет дальше – Европа будет думать о выживании.

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Глава государства уверен – Путин не закончит войну в Украине и мир будет ждать все то, что было перед Второй мировой войной.

"Он пойдет дальше, а потом никто уже не будет думать об усталости – все будут думать в Европе о выживании и миграции", – подчеркнул он.

Зеленский считает, что у Украины нет права на усталость, ведь это вопрос выживания.

Президент Зеленский акцентировал – Украина благодарна за помощь, в то же время он не считает, что из-за этой помощи можно устать.

Поэтому по его словам, Украина предлагает дипломатическое решение войны.

16 июня заместитель министра иностранных дел Чешской Республики заявил, что Глобальный саммит мира в Швейцарии – это не обсуждение мира, а обсуждение поддержки украинского мирного плана. Чрезвычайно важным остается предоставление военной помощи Украине.

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