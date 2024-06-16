Зеленський: Коли Путін піде далі – Європа буде думати не про втому, а про виживання
Президента Володимира Зеленського спитали, як він сприймає "втому" Європи від війни в Україні. Під час спілкування із журналістами на Саміті миру він заявив, що коли російський диктатор Володимир Путін піде далі – Європа буде думати про виживання.
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Глава держави впевнений – Путін не закінчить війну в Україні й на світ чекатиме все те, що було перед Другою світовою війною.
"Він піде далі, а потім ніхто вже не буде думати про втому – всі будуть думати в Європі про виживання та міграцію", – наголосив він.
Зеленський вважає, що в України немає права на втому, адже це питання виживання.
Президент Зеленський акцентував – Україна вдячна за допомогу, водночас він не вважає, що через цю допомогу можна втомитись.
Тому за його словами, Україна пропонує дипломатичне вирішення війни.
- 16 червня заступник міністра закордонних справ Чеської Республіки заявив, що Глобальний саміт миру у Швейцарії – це не обговорення миру, а обговорення підтримки українського мирного плану. Надзвичайно важливим лишається надання військової допомоги Україні.
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