Зеленський: Коли Путін піде далі – Європа буде думати не про втому, а про виживання

Зеленський наголосив, що в України немає права на втому – питання виживання

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президента Володимира Зеленського спитали, як він сприймає "втому" Європи від війни в Україні. Під час спілкування із журналістами на Саміті миру він заявив, що коли російський диктатор Володимир Путін піде далі – Європа буде думати про виживання.

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Глава держави впевнений – Путін не закінчить війну в Україні й на світ чекатиме все те, що було перед Другою світовою війною.

"Він піде далі, а потім ніхто вже не буде думати про втому – всі будуть думати в Європі про виживання та міграцію", – наголосив він.

Зеленський вважає, що в України немає права на втому, адже це питання виживання.

Президент Зеленський акцентував – Україна вдячна за допомогу, водночас він не вважає, що через цю допомогу можна втомитись.

Тому за його словами, Україна пропонує дипломатичне вирішення війни.

16 червня заступник міністра закордонних справ Чеської Республіки заявив, що Глобальний саміт миру у Швейцарії – це не обговорення миру, а обговорення підтримки українського мирного плану. Надзвичайно важливим лишається надання військової допомоги Україні.

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