Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
21.04.2019, 21:54

Зеленский: Луценко не останется генпрокурором

Зеленский: Луценко не останется генпрокурором - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

"Луценко - это старая команда", заявил кандидат в президенты

Реклама
Реклама

Юрий Луценко не останется на посту генерального прокурора Украины. Об этом заявил кандидат в президенты Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент LIGA.net.

Отвечая на вопрос, может ли Луценко сохранить за собой должность, Зеленский сказал: "Луценко - это старая команда. Мы будем назначать новых людей. И это касается не только господина Луценко".

Реклама

Но помощь от Петра Порошенко принять готов: "Почему нет. Он сказал, что готов помочь мне советом. Это серьезная помощь. Я готов обратиться к Петру Алексеевичу".

Что касается будущего Порошенко, Зеленский сказал: "Министр чего? Вы хотите, чтобы я его кем-то назначил? Тогда я обращусь к обществу. Если они хотят видеть Петра Порошенко на каком-то посту... Мне кажется, это не сегодняшнее решение, и давайте попробовать новыми силами что-то сделать. Попробуем".

По результатам национального экзитполапроведенного консорциумом социологов из фонда Деминициатив, КМИС и Центром Разумкова, набрал 73% голосов, Порошенко - 25%.

Читайте также: Выборы 2019. Хроника второго тура: трансляция на LIGA.net

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, выборы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 