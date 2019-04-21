Зеленский: Луценко не останется генпрокурором

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Юрий Луценко не останется на посту генерального прокурора Украины. Об этом заявил кандидат в президенты Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент LIGA.net.

Отвечая на вопрос, может ли Луценко сохранить за собой должность, Зеленский сказал: "Луценко - это старая команда. Мы будем назначать новых людей. И это касается не только господина Луценко".

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Но помощь от Петра Порошенко принять готов: "Почему нет. Он сказал, что готов помочь мне советом. Это серьезная помощь. Я готов обратиться к Петру Алексеевичу".

Что касается будущего Порошенко, Зеленский сказал: "Министр чего? Вы хотите, чтобы я его кем-то назначил? Тогда я обращусь к обществу. Если они хотят видеть Петра Порошенко на каком-то посту... Мне кажется, это не сегодняшнее решение, и давайте попробовать новыми силами что-то сделать. Попробуем".

По результатам национального экзитпола, проведенного консорциумом социологов из фонда Деминициатив, КМИС и Центром Разумкова, набрал 73% голосов, Порошенко - 25%.

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