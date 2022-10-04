Зеленский: Людям под оккупацией говорят, что для Украины они коллаборанты. Абсолютный бред
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает жителей оккупированных территорий как коллаборационистов.
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"Российские пропагандисты запугивают людей в районах, которые пока контролируют оккупанты, что Украина якобы будет считать коллаборантами едва ли не всех, кто остался на оккупированной территории. Абсолютный бред", – заявил президент в вечернем обращении в понедельник.
Он объяснил, что работника коммунальной службы нельзя считать коллаборантом за то, что он остался под оккупацией и продолжил обеспечивать людей энергоснабжением.
"Сотни тысяч наших людей находились на временно оккупированной территории. Многие помогали нашим военным и спецслужбам. Многие просто пытались выжить и ждали, когда вернется украинский флаг. Конечно, были и те, кто изменил Украине. Но такие случаи довольно быстро устанавливаются Службой безопасности" Украины и не массовые. Россия не встретила массовой поддержки в Украине, и это факт", – сказал Зеленский.
По словам президента, только в Харьковской области из-под оккупации за последний месяц удалось уволить около 450 населенных пунктов.
- 13 сентября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что "настоящего" коллаборационизма на освобожденных от россиян территориях "не очень много" – от 7% до 10% людей, и часть приспешников уже убежала от контрнаступления ВСУ в Россию.
- 19 сентября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что на освобожденных территориях области осталось много коллаборантов – у СБУ будет работа на несколько лет.
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