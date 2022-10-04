Зеленский: Людям под оккупацией говорят, что для Украины они коллаборанты. Абсолютный бред

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает жителей оккупированных территорий как коллаборационистов.

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"Российские пропагандисты запугивают людей в районах, которые пока контролируют оккупанты, что Украина якобы будет считать коллаборантами едва ли не всех, кто остался на оккупированной территории. Абсолютный бред", – заявил президент в вечернем обращении в понедельник.

Он объяснил, что работника коммунальной службы нельзя считать коллаборантом за то, что он остался под оккупацией и продолжил обеспечивать людей энергоснабжением.

"Сотни тысяч наших людей находились на временно оккупированной территории. Многие помогали нашим военным и спецслужбам. Многие просто пытались выжить и ждали, когда вернется украинский флаг. Конечно, были и те, кто изменил Украине. Но такие случаи довольно быстро устанавливаются Службой безопасности" Украины и не массовые. Россия не встретила массовой поддержки в Украине, и это факт", – сказал Зеленский.

По словам президента, только в Харьковской области из-под оккупации за последний месяц удалось уволить около 450 населенных пунктов.

13 сентября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что "настоящего" коллаборационизма на освобожденных от россиян территориях "не очень много" – от 7% до 10% людей, и часть приспешников уже убежала от контрнаступления ВСУ в Россию.

19 сентября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что на освобожденных территориях области осталось много коллаборантов – у СБУ будет работа на несколько лет.

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Андрій Водяний

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