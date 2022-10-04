UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Людям под оккупацией говорят, что для Украины они коллаборанты. Абсолютный бред

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 00:06
Зеленский: Людям под оккупацией говорят, что для Украины они коллаборанты. Абсолютный бред - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает жителей оккупированных территорий как коллаборационистов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Российские пропагандисты запугивают людей в районах, которые пока контролируют оккупанты, что Украина якобы будет считать коллаборантами едва ли не всех, кто остался на оккупированной территории. Абсолютный бред", – заявил президент в вечернем обращении в понедельник.

Он объяснил, что работника коммунальной службы нельзя считать коллаборантом за то, что он остался под оккупацией и продолжил обеспечивать людей энергоснабжением.

"Сотни тысяч наших людей находились на временно оккупированной территории. Многие помогали нашим военным и спецслужбам. Многие просто пытались выжить и ждали, когда вернется украинский флаг. Конечно, были и те, кто изменил Украине. Но такие случаи довольно быстро устанавливаются Службой безопасности" Украины и не массовые. Россия не встретила массовой поддержки в Украине, и это факт", – сказал Зеленский.

По словам президента, только в Харьковской области из-под оккупации за последний месяц удалось уволить около 450 населенных пунктов.

Читайте также: "И мэры и народные депутаты". Данилов ответил, с кем работала контрразведка из-за связи с РФ

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский коллаборационизм
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 