Зеленский – людям во всем мире: Выходите с 24 марта в центры городов и поддержите Украину

Президент Владимир Зеленский призвал людей со всего мира, начиная с 24 марта, выходить на улицы в поддержку Украины. Об этом он заявил в обращении на английском языке.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Президент отметил, что 24 марта будет месяц с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он призвал людей с этого дня и в дальнейшие дни выступить против войны.

"Покажите свою позицию. Выходите из ваших офисов, домов, школ и университетов. Выходите ради мира. С украинской символикой, чтобы поддержать Украину, свободу и жизнь. На ваши площади, на ваши улицы, чтобы вас увидели и услышали", – сказал Зеленский.

Президент призвал сказать на акциях, что люди имеют значение, свобода имеет значение, мир имеет значение и Украина имеет значение.

"С 24 марта. В центрах ваших городов. Все вместе, кто хочет остановить войну", – подытожил президент.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.