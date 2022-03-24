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Зеленский – людям во всем мире: Выходите с 24 марта в центры городов и поддержите Украину

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2022, 00:53
Зеленский – людям во всем мире: Выходите с 24 марта в центры городов и поддержите Украину - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео ОП)

Президент Владимир Зеленский призвал людей со всего мира, начиная с 24 марта, выходить на улицы в поддержку Украины. Об этом он заявил в обращении на английском языке.

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Президент отметил, что 24 марта будет месяц с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он призвал людей с этого дня и в дальнейшие дни выступить против войны.

"Покажите свою позицию. Выходите из ваших офисов, домов, школ и университетов. Выходите ради мира. С украинской символикой, чтобы поддержать Украину, свободу и жизнь. На ваши площади, на ваши улицы, чтобы вас увидели и услышали", – сказал Зеленский.

Президент призвал сказать на акциях, что люди имеют значение, свобода имеет значение, мир имеет значение и Украина имеет значение.

"С 24 марта. В центрах ваших городов. Все вместе, кто хочет остановить войну", – подытожил президент.

Марк Сировой
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Владимир Зеленский акция война
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