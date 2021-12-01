Зеленский: Мы вернули Крым в мировую повестку дня
Благодаря запуску Крымской платформы в 2021 году деоккупация Крыма "впервые с 2014 года обсуждалась на самом высоком международном уровне". Об этом с трибуны Верховной Рады сказал президент Владимир Зеленский.
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Президент напомнил, что в первом саммите Крымской платформы приняли участие 46 делегаций, лидеры стран G7 и ЕС: США, Германия, Франция, Турция, руководство НАТО, ОБСЕ и Совета Европы. Он заявил, что "Крымская платформа будет закреплена в резолюции Генассамблеи ООН" и ожидается признание за ней официального статуса международной организации.
"Впервые с момента оккупации мы боремся за Крым не на билбордах, а на международных площадках и встречах. Не лозунгами, а официальными документами", – сказал Зеленский.
Президент отметил, что Украина борется "не за гектары, а за людей", и именно поэтому был принят закон о коренных народах, закрепивший статус и права крымских татар.
"Это наша земля. Освободить ее – наша цель", – сказал Зеленский.
- В 2020 году Зеленский выступал с посланием к парламенту 20 октября.
- 23 августа 2021 года в Киеве прошел саммит Крымской платформы с участием 46 государств и организаций. Цель платформы – деоккупация Крыма.
- По данным социологов, рейтинг Зеленского в октябре 2021 года упал на 6% по сравнению с началом сентября, но он сохраняет позицию лидера.
- 26 ноября Зеленский дал 5,5-часовую пресс-конференцию. Вот самое главное из нее.
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