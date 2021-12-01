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Зеленский: Мы вернули Крым в мировую повестку дня

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2021, 10:25
Зеленский: Мы вернули Крым в мировую повестку дня - Фото
Выступление Владимира Зеленского в Верховной Раде (архивное фото пресс-службы президента)

Благодаря запуску Крымской платформы в 2021 году деоккупация Крыма "впервые с 2014 года обсуждалась на самом высоком международном уровне". Об этом с трибуны Верховной Рады сказал президент Владимир Зеленский.

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Президент напомнил, что в первом саммите Крымской платформы приняли участие 46 делегаций, лидеры стран G7 и ЕС: США, Германия, Франция, Турция, руководство НАТО, ОБСЕ и Совета Европы. Он заявил, что "Крымская платформа будет закреплена в резолюции Генассамблеи ООН" и ожидается признание за ней официального статуса международной организации. 

"Впервые с момента оккупации мы боремся за Крым не на билбордах, а на международных площадках и встречах. Не лозунгами, а официальными документами", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина борется "не за гектары, а за людей", и именно поэтому был принят закон о коренных народах, закрепивший статус и права крымских татар.

"Это наша земля. Освободить ее – наша цель", – сказал Зеленский.

  • В 2020 году Зеленский выступал с посланием к парламенту 20 октября.
  • По данным социологов, рейтинг Зеленского в октябре 2021 года упал на 6% по сравнению с началом сентября, но он сохраняет позицию лидера.
  • 26 ноября Зеленский дал 5,5-часовую пресс-конференцию. Вот самое главное из нее.

Смотрите также: Зеленский в Раде. Трансляция ежегодного послания президента – видео

Сергей Бережной
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верховная рада Владимир Зеленский коренные народы Крым крымские татары оккупация деоккупация крымская платформа
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