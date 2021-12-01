Зеленский: Мы вернули Крым в мировую повестку дня

Благодаря запуску Крымской платформы в 2021 году деоккупация Крыма "впервые с 2014 года обсуждалась на самом высоком международном уровне". Об этом с трибуны Верховной Рады сказал президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Президент напомнил, что в первом саммите Крымской платформы приняли участие 46 делегаций, лидеры стран G7 и ЕС: США, Германия, Франция, Турция, руководство НАТО, ОБСЕ и Совета Европы. Он заявил, что "Крымская платформа будет закреплена в резолюции Генассамблеи ООН" и ожидается признание за ней официального статуса международной организации.

"Впервые с момента оккупации мы боремся за Крым не на билбордах, а на международных площадках и встречах. Не лозунгами, а официальными документами", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина борется "не за гектары, а за людей", и именно поэтому был принят закон о коренных народах, закрепивший статус и права крымских татар.

"Это наша земля. Освободить ее – наша цель", – сказал Зеленский.

В 2020 году Зеленский выступал с посланием к парламенту 20 октября.

23 августа 2021 года в Киеве прошел саммит Крымской платформы с участием 46 государств и организаций. Цель платформы – деоккупация Крыма.

По данным социологов, рейтинг Зеленского в октябре 2021 года упал на 6% по сравнению с началом сентября, но он сохраняет позицию лидера.

26 ноября Зеленский дал 5,5-часовую пресс-конференцию. Вот самое главное из нее.

Смотрите также: Зеленский в Раде. Трансляция ежегодного послания президента – видео

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.