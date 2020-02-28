Зеленский наложил вето на отмену закона о Строевом уставе ВСУ

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский наложил вето на законопроект об отмене Строевого устава вооруженных сил и вернул его в Верховную Раду со своими предложениями. Соответствующий статус законопроекта указан на сайте парламента.

Принятый Радой законопроект признавал закон о Строевом уставе от 1999 года утратившим действие, а вопросы о строевом обучении, воинском приветствии, строевых приемах и так далее передавал в ведение Министерства обороны.

Какие именно изменения предложил президент, пока неизвестно.

5 февраля Рада приняла законопроект об отмене Строевого устава.