Зеленский наложил вето на отмену закона о Строевом уставе ВСУ

Президент Владимир Зеленский наложил вето на законопроект об отмене Строевого устава вооруженных сил и вернул его в Верховную Раду со своими предложениями. Соответствующий статус законопроекта указан на сайте парламента.
Принятый Радой законопроект признавал закон о Строевом уставе от 1999 года утратившим действие, а вопросы о строевом обучении, воинском приветствии, строевых приемах и так далее передавал в ведение Министерства обороны.
Какие именно изменения предложил президент, пока неизвестно.