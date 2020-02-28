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Зеленский наложил вето на отмену закона о Строевом уставе ВСУ

Зеленский наложил вето на отмену закона о Строевом уставе ВСУ - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
28.02.2020, 10:57

Президент Владимир Зеленский ветировал отмену закона о Строевом уставе вооруженных сил и вернул его в Верховную Раду

Президент Владимир Зеленский наложил вето на законопроект об отмене Строевого устава вооруженных сил и вернул его в Верховную Раду со своими предложениями. Соответствующий статус законопроекта указан на сайте парламента.

Принятый Радой законопроект признавал закон о Строевом уставе от 1999 года утратившим действие, а вопросы о строевом обучении, воинском приветствии, строевых приемах и так далее передавал в ведение Министерства обороны.

Какие именно изменения предложил президент, пока неизвестно.

  • 5 февраля Рада приняла законопроект об отмене Строевого устава.
Денис Юдин
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Владимир Зеленский вето строевой устав
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