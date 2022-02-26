Зеленский: Настал решающий момент, чтобы принять решение о членстве Украины в ЕС

Сейчас – решающий момент, чтобы принять решение о членстве Украины в Европейском Союзе. Об этом написал в Twitter президент Владимир Зеленский.

"Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС", – написал он.

Зеленский отметил, что обсудил с президентом Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную поддержку и героическую борьбу украинцев за свободное будущее.

Марк Сировой

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