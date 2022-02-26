Зеленский: Настал решающий момент, чтобы принять решение о членстве Украины в ЕС
26.02.2022, 09:55
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Сейчас – решающий момент, чтобы принять решение о членстве Украины в Европейском Союзе. Об этом написал в Twitter президент Владимир Зеленский.
"Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС", – написал он.
Зеленский отметил, что обсудил с президентом Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную поддержку и героическую борьбу украинцев за свободное будущее.
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