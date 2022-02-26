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Зеленский: Настал решающий момент, чтобы принять решение о членстве Украины в ЕС

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 09:55
Зеленский: Настал решающий момент, чтобы принять решение о членстве Украины в ЕС - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Сейчас – решающий момент, чтобы принять решение о членстве Украины в Европейском Союзе. Об этом написал в Twitter президент Владимир Зеленский.

"Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС", – написал он.

Зеленский отметил, что обсудил с президентом Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную поддержку и героическую борьбу украинцев за свободное будущее. 

Марк Сировой
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Владимир Зеленский ЕС европейский союз Шарль Мишель
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