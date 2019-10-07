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Зеленский назначил 20 судей в местные суды: список имен и городов

Зеленский назначил 20 судей в местные суды: список имен и городов - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
07.10.2019, 12:53

Назначения получили чиновники по всей Украине

Президент Владимир Зеленский назначил в местные общие суды 20 судей. Список служителей Фемиды опубликован в указе №735/2019 на сайте главы государства.

Назначены на должности судей следующие чиновники:

- в Погребищенский райсуд Винницкой области - Антон Бойко;
- в Хмельницкий горрайонный суд Винницкой области - Валерий Вергелес;
- в Луцкий горрайонный суд Волынской области - Вячеслав Покидюк;
- в Пятихатский райсуд Днепропетровской области - Юлия Фирса;
- в Житомирский райсуд Житомирской области - Максим Буткевич;
- в Олевский райсуд Житомирской области - Любомир Винар;
- в Радомышльский райсуд Житомирской области - Наталья Сиренко;
- в Хортицкий райсуд города Запорожья - Наталья Мурашова;
- в Лисичанский горсуд Луганской области - Юлия Калмыкова;
- в Червоноградский горсуд Львовской области - Дмитрий Рудаков;
- в Яворивский райсуд Львовской области - Наталья Швед;
- в Братский райсуд Николаевской области - Инна Скарницкая;
- в Красноокнянский райсуд Одесской области - Елена Бурдинюк;
- в Заричненский райсуд Ровенской области - Руслан Снитчук;й
- в Балаклейский райсуд Харьковской области - Юрий Феленко;
- в Харьковский райсуд Харьковской области - Ирина Березовская;
- в Чернобаевский райсуд Черкасской области - Ирина Кваша и Василий Левченко;
- в Бахмачском райсуде Черниговской области - Наталья Лобода;
- в Оболонский райсуд города Киева - Инна Белоконна.

12 сентября 2019 года Рада начала судебную реформу: приняла в первом чтении законопроект №1008 об органах судейского управления. В документе предлагается сокращение состава ВС до 100 судей вместо 200, новый порядок формирования ВККС, создание при ВСП комиссии добропорядочности и этики, расширение списка должностей, на которые распространяется люстрация.

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