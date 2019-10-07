Зеленский назначил 20 судей в местные суды: список имен и городов

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский назначил в местные общие суды 20 судей. Список служителей Фемиды опубликован в указе №735/2019 на сайте главы государства.

Назначены на должности судей следующие чиновники:

- в Погребищенский райсуд Винницкой области - Антон Бойко;

- в Хмельницкий горрайонный суд Винницкой области - Валерий Вергелес;

- в Луцкий горрайонный суд Волынской области - Вячеслав Покидюк;

- в Пятихатский райсуд Днепропетровской области - Юлия Фирса;

- в Житомирский райсуд Житомирской области - Максим Буткевич;

- в Олевский райсуд Житомирской области - Любомир Винар;

- в Радомышльский райсуд Житомирской области - Наталья Сиренко;

- в Хортицкий райсуд города Запорожья - Наталья Мурашова;

- в Лисичанский горсуд Луганской области - Юлия Калмыкова;

- в Червоноградский горсуд Львовской области - Дмитрий Рудаков;

- в Яворивский райсуд Львовской области - Наталья Швед;

- в Братский райсуд Николаевской области - Инна Скарницкая;

- в Красноокнянский райсуд Одесской области - Елена Бурдинюк;

- в Заричненский райсуд Ровенской области - Руслан Снитчук;й

- в Балаклейский райсуд Харьковской области - Юрий Феленко;

- в Харьковский райсуд Харьковской области - Ирина Березовская;

- в Чернобаевский райсуд Черкасской области - Ирина Кваша и Василий Левченко;

- в Бахмачском райсуде Черниговской области - Наталья Лобода;

- в Оболонский райсуд города Киева - Инна Белоконна.

12 сентября 2019 года Рада начала судебную реформу: приняла в первом чтении законопроект №1008 об органах судейского управления. В документе предлагается сокращение состава ВС до 100 судей вместо 200, новый порядок формирования ВККС, создание при ВСП комиссии добропорядочности и этики, расширение списка должностей, на которые распространяется люстрация.

Читайте также: Зеленский назначил друзей во власть. Как вам? Опрос LIGA.net