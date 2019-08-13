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Зеленский назначил Богдана главой комиссии по госнаградам

Зеленский назначил Богдана главой комиссии по госнаградам - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
13.08.2019, 14:27

Опубликован указ президента Владимира Зеленского о составе комиссии государственных наград и геральдки

Президент Владимир Зеленский подписал указ, в котором утвердил состав Комиссии по государственным наградам и геральдике. Указ опубликован на сайте президента.

Главой комиссии назначен руководитель ОПУ Андрей БогданНовый состав комиссии состоит из 14 человек, большинство из них были членами комиссии и при пятом президенте Петре Порошенко. Зеленский вывел из состава комиссии экс-главу АП Игоря Райнина, министра информационной политики Юрия Стеця, министра по делам ветеранов Ирину Фриз, волонтера и советника министра обороны Юрия Бирюкова, телеведущего Виталия Гайдукевича, экс-замглавы АП Ростислава Павленко, депутата Верховной Рады VIII созыва Татьяну Рычкову.

В состав комиссии вошли Александр Мацко (член Совета волонтеров при Минобороны) и Юрий Москаленко (координатор Белоцерковской волонтерской группы).

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Владимир Зеленский андрей богдан
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