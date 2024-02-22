Зеленский назначил экс-директора "Укроборонпрома" послом в Азербайджане

Юрий Гусев (Фото: пресс-служба Укроборонпрома)

Президент Владимир Зеленский уволил старого и назначил нового посла в Азербайджане. Соответствующие указы появились на сайте Офиса президента. Новый посол – Юрий Гусев, бывший глава государственного концерна "Укроборонпром", уволенный в прошлом году.

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Президент уволил Владислава Каневского с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Азербайджане и назначил на этот пост Гусева.

Каневский занимал должность с 2019 года. До этого дипломат работал на разных должностях в Министерстве иностранных дел, год являлся вторым секретарем Секретариата по обеспечению председательства Украины в Совете глав государств СНГ. С 1998 по 2014 год с перерывом работал на польском направлении: и в разные годы был секретарем в посольстве, консулом и генконсулом, временным поверенным.

Последнее место работы Гусева на госслужбе – должность генерального директора государственного концерна "Укроборонпром". В нем он председательствовал с конца 2020 по июнь 2023 года, когда был уволен указом президента.

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В 2009-2014 годах был руководителем группы советников Министра экономики, директором департамента национальных проектов, советником Министра финансов. С 2014 по 2016 год работал в Минобороны руководителем департамента экономической активности, заместителем министра и председателем Совета реформ. В 2016 и 2018 годах был советником министра инфраструктуры и министра экологии соответственно. С 2016 по 2019 год был консультантом и советником международных и украинских финансовых институтов.

Был выдвинут от Слуги народа на парламентских выборах по списку, но не продолжил участие в выборах. В 2019-2020 годах возглавлял Херсонскую обладминистрацию.

Гусев является кандидатом экономических наук.