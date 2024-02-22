Зеленський призначив колишнього гендиректора "Укроборонпрому" послом в Азербайджані

Юрій Гусєв (Фото: пресслужба Укроборонпрому)

Президент Володимир Зеленський звільнив старого та призначив нового посла в Азербайджані. Відповідні укази з'явилися на сайті Офісу президента. Новий посол – Юрій Гусєв, колишній очільник державного концерну "Укроборонпром", звільнений торік.

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Президент звільнив Владислава Каневського з посади надзвичайного і повноважного посла України в Азербайджані та призначив на цю посаду Гусєва.

Каневський обіймав посаду з 2019 року. До цього дипломат працював на різних посадах у Міністерстві закордонних справ, рік був другим секретарем Секретаріату з забезпечення головування України в Раді глав держав СНД. З 1998-го до 2014 року з перервою працював на польському напрямі: у різні роки був секретарем у посольстві, консулом та генконсулом, тимчасовим повіреним.

Останнє місце роботи Гусєва на держслужбі – посада генерального директора державного концерну "Укроборонпром". У ньому він головував з кінця 2020-го до червня 2023 року, коли був звільнений указом президента.

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У 2009-2014 був керівником групи радників міністра економіки, директором департаменту національних проєктів, радником міністра фінансів. З 2014-го до 2016-го працював у Міноборони керівником департаменту економічної активності, заступником міністра та головою Ради реформ. У 2016-му та 2018 роках був радником міністра інфраструктури та міністра екології відповідно. З 2016-го до 2019 року був консультантом та радником міжнародних та українських фінансових інституцій.

Був висунутий від Слуги народу на парламентських виборах за списком, але не продовжив участь у виборах. У 2019-2020 роках очолював Херсонську обладміністрацію.

Гусєв є кандидатом економічних наук.

26 червня 2023 року, за день до звільнення Гусєва, концерн "Укроборонпром" визнав проблеми з реалізацією ракетної програми: значну частину її виконано, але деякі питання залишаються невирішеними.

Після звільнення Гусєва співрозмовники LIGA.net повідомили, що той може очолити одне із посольств України, наприклад, у Чехії. Сам Гусєв, за словами джерел, планує "працювати над тими завданнями, які визначить президент".

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