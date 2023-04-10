Зеленский назначил Кравченко главой Киевской ОГА, он был прокурором по делу Януковича

Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Кравченко главой Киевской областной государственной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

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"Назначить Кравченко Руслана Андреевича главой Киевской областной государственной администрации", – говорится в указе Зеленского.

7 апреля Кабмин согласовал назначение Кравченко новым руководителем Киевской ОГА.

После вторжения России в 2014 году Кравченко работал в военной прокуратуре под началом Анатолия Матиоса, которого уволили осенью 2019-го, а сам орган военной юстиции распустили. Кравченко был также прокурором по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

Уже во время полномасштабной войны, 23 августа 2022 года, Кравченко наградили орденом За заслуги III степени.

Официальная биография Кравченко опубликована на сайте Кабмина.

24 января 2023 года Зеленский назначил прошлого главу Киевской ОГА Алексея Кулебу заместителем главы Офиса президента. Кулеба руководил Киевской ОГА с 21 мая 2022 года по 24 января 2023-го.

В 2018 году Кравченко говорил, что нужен аналог Моссада, чтобы доставить Януковича из РФ.

С 2021 года Кравченко руководил Бучанской окружной прокуратурой.

В 2023-м претендовал на должность директора НАБУ. После собеседований на добропорядочность он не прошел дальше по конкурсу. Кравченко говорит, что ему "неизвестны конкретные причины и основания", а такой результат назвал "необъективным и предвзятым".

Наталія Медведєва

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