Зеленский назначил руководить Харьковской областью экс-главу Полтавской ОГА
Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего главы Полтавской областной государственной администрации Олега Синегубова главой Харьковской ОГА. Об этом сообщает пресс-служба президента.
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Зеленский отметил, что, работая в Полтавской области, Синегубов смог наладить эффективную работу в облгосадминистрации, закончить и запустить объекты-долгострои, успешно пройти все волны пандемии коронавируса и обеспечить один из лучших показателей вакцинации в стране. Кроме того, по словам президента, был начат ряд новых проектов и принята стратегия развития края.
"Надеюсь, Харьковскую область ждут не менее заметные изменения и как результат – весомые достижения и развитие", – сказал Зеленский, вручая Синегубову служебное удостоверение.
Президент также отметил важность назначения профессионального руководителя в пограничной области.
"Я знаком с ситуацией в Харьковской области, знаю накопившиеся проблемы. Есть положительный опыт работы в Полтавской ОГА, поэтому буду имплементировать его, учитывая особенности Харьковской области", – сказал Синегубов.
Другим указом Зеленский назначил исполняющим обязанности главы Полтавской облгосадминистрации первого зама главы Дмитрия Лунина.
- 12 ноября 2019-го Зеленский назначил Синегубова главой Полтавской ОГА.
- С ноября 2020-го до августа 2021-го главой Харьковской ОГА была Айна Тымчук. Она была второй главой ОГА, назначенной после прихода к власти Зеленского. До нее эту должность занимал Алексей Кучер, который был кандидатом от Слуги народа на выборах мэра осенью 2020-го и проиграл Кернесу.
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