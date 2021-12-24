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Зеленский назначил руководить Харьковской областью экс-главу Полтавской ОГА

Цей матеріал також доступний українською
24.12.2021, 22:06
Зеленский назначил руководить Харьковской областью экс-главу Полтавской ОГА - Фото
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего главы Полтавской областной государственной администрации Олега Синегубова главой Харьковской ОГА. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Зеленский отметил, что, работая в Полтавской области, Синегубов смог наладить эффективную работу в облгосадминистрации, закончить и запустить объекты-долгострои, успешно пройти все волны пандемии коронавируса и обеспечить один из лучших показателей вакцинации в стране. Кроме того, по словам президента, был начат ряд новых проектов и принята стратегия развития края.

"Надеюсь, Харьковскую область ждут не менее заметные изменения и как результат – весомые достижения и развитие", – сказал Зеленский, вручая Синегубову служебное удостоверение.

Президент также отметил важность назначения профессионального руководителя в пограничной области.

"Я знаком с ситуацией в Харьковской области, знаю накопившиеся проблемы. Есть положительный опыт работы в Полтавской ОГА, поэтому буду имплементировать его, учитывая особенности Харьковской области", – сказал Синегубов.

Другим указом Зеленский назначил исполняющим обязанности главы Полтавской облгосадминистрации первого зама главы Дмитрия Лунина.

СПРАВКА. Олегу Синегубову 38 лет, родился в Харькове. С 2015-го был деканом факультета №6 Харьковского национального университета внутренних дел. На выборах в Верховную Раду Синегубов был доверенным лицом кандидата от Слуги народа по 180-му одномандатному округу (Харьковская область) Алексея Красова. С осени 2019-го он возглавлял Полтавскую ОГА.
  • 12 ноября 2019-го Зеленский назначил Синегубова главой Полтавской ОГА.
  • С ноября 2020-го до августа 2021-го главой Харьковской ОГА была Айна Тымчук. Она была второй главой ОГА, назначенной после прихода к власти Зеленского. До нее эту должность занимал Алексей Кучер, который был кандидатом от Слуги народа на выборах мэра осенью 2020-го и проиграл Кернесу
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Харьковская ОГА олег синегубов
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