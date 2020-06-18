Зеленский назначил руководителя Киевской области

Василий Володин (Фото - скриншот из видео пресс-службы КОГА)

Киевскую областную госадминистрацию возглавил Василий Володин. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Владимира Зеленского.

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Ранее он был и. о. главы КОГА.

"Следующий шаг - это модернизация и оптимизация департаментов, усиление районов кадрами", - заявил Володин во время своего представления и пригласил в команду "молодых и энергичных управленцев", пишет Укринформ.

20 декабря 2019-го Володин был назначен замглавы Киевской ОГА. До этого он был и. о. гендиректора ГП "Электронмаш".

В октябре 2019 года с должности руководителя КОГА уволился Михаил Бно-Айриян, которого назначили 10 июля. На его место пришел Алексей Чернышов.

11 марта 2020 года Чернышов был уволен, а и. о. главы КОГА назначен Володин.

СПРАВКА. Володин закончил Львовский университет им. Франко ("международные отношения", специалист-переводчик). Заслуженный юрист Украины. Работал менеджером по внешнеэкономической деятельности ЧП "Укрфермерпостач" (2002 год), был замдиректора ООО "Торговый дом Дивиком" и ООО "Группа компаний УКРАГРО" (2003-2004). С весны 2004-го - на госслужбе в Минюсте, в 2006-2010 годах - в Госагентстве по инвестициям и инновациям, с 2010-го - замгендиректора ГП "Государственная инвесткомпания", с 2011-го - зампредседателя набсовета ПАО "Украинский банк реконструкции и развития", с 2012 по 2019-й - директор департамента правового обеспечения Нацкомиссии госрегулирования в сфере связи и информатизации.