Зеленский назначил временных руководителей трех областях

Ранее президент уволил ответственного за "региональную модерацию" – экс-советника главы ОП Сергея Трофимова

Президент Владимир Зеленский назначил временных и.о. глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областных государственных администраций. Об этом свидетельствуют его указы на сайте Офиса президента.

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Так, Зеленский временно возложил исполнение обязанностей главы Ивано-Франковской облгосадминистрации на Марию Савку. С 11 июня по 1 августа 2019 года она уже занимала этот пост, до этого, с 2016 по 2019-й, она была первым заместителем главы ОГА.

И.о. председателя Одесской ОГА назначен Вячеслав Овечкина – он работает первым замом главы ОГА с ноября 2019 года.

На пост и.о. Сумской госадминистрации назначен Сергей Пахольчук. Он стал заместителем председателя Сумской ОГА с июля 2020 года.

В июне 2020 года Зеленский отправил в отставку задержанного по подозрению во взятке Андрея Балоня с должности главы Кировоградской ОГА.

4 ноября 2020 года Кабмин одобрил проекты указы президента об увольнении глав областных городских администраций Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областей.

В этот же день Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента. Официальная причина увольнения – "недоработки в региональной модерации".

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Станислав Стороженко

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