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Кабмин одобрил указы Зеленского об увольнении глав нескольких областей

04.11.2020, 14:43
Кабмин одобрил указы Зеленского об увольнении глав нескольких областей - Фото
Заседание правительства (Фото: пресс-служба Кабмина)

Правительство одобрило увольнение глав ОГА Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областей

Кабмин одобрил проекты указы президента Владимира Зеленского об увольнении глав областных городских администраций Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областей. Об этом стало известно на заседании правительства.

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По согласованию Кабмина одобрены проекты указов об увольнении Федорова Виталия Васильевича, Куцого Максима Васильевича, Грищенко Романа Сергеевича. 

  • В июне 2020 года Зеленский отправил в отставку задержанного по подозрению во взятке Андрея Балоня с должности главы Кировоградской
  • В июле глава Киевской ОГА подал в отставку, он заявил об инсинуациях и грязных технологиях, из-за которых он сложил полномочия.
  • 12 сентября глава Черниговской ОГА сообщил, что подал заявление об отставке, потому что "фактически лишен влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет".

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Станислав Стороженко
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