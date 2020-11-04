Кабмин одобрил указы Зеленского об увольнении глав нескольких областей
04.11.2020, 14:43
Заседание правительства (Фото: пресс-служба Кабмина)
Правительство одобрило увольнение глав ОГА Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областей
Кабмин одобрил проекты указы президента Владимира Зеленского об увольнении глав областных городских администраций Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областей. Об этом стало известно на заседании правительства.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По согласованию Кабмина одобрены проекты указов об увольнении Федорова Виталия Васильевича, Куцого Максима Васильевича, Грищенко Романа Сергеевича.
- В июне 2020 года Зеленский отправил в отставку задержанного по подозрению во взятке Андрея Балоня с должности главы Кировоградской
- В июле глава Киевской ОГА подал в отставку, он заявил об инсинуациях и грязных технологиях, из-за которых он сложил полномочия.
- 12 сентября глава Черниговской ОГА сообщил, что подал заявление об отставке, потому что "фактически лишен влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет".
Читайте также: Зеленский уволил первого зама Ермака Трофимова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии