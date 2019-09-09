Зеленский назначил заместителей главы Госпогранслужбы: кто они

Владимир Зеленский фото пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский назначил первого заместителя и заместителя председателя Государственной пограничной службы Сергея Дейнека. Соответствующие указы №673/2019 и №674/2019 опубликованы на сайте главы государства.

Первым заместителем председателя ГПСУ стал Владимир Никифоренко, который до этого служил в администрации ГПСУ на должности заместителя начальника управления социально-гуманитарного обеспечения и психологической работе - начальника отдела.

Заместителем главы ведомства назначен Вадим Ченчик, ранее работавший помощником начальника регионального управления по международному сотрудничеству в Восточном региональном управлении ГПСУ.

6 августа Зеленский уволил первого заместителя и заместителя председателя Государственной пограничной службы Юрия Грисько и Артура Пименова.

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