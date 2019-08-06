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Зеленский уволил двоих заместителей главы Госпогранслужбы

Зеленский уволил двоих заместителей главы Госпогранслужбы - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
06.08.2019, 17:17

Опубликованы указы президента об увольнении заместителей главы Госпогранслужбы Юрия Гересько и Артура Пименова

Президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя главы Госпогранслужбы Юрия Гересько и заместителя главы Госпогранслужбы Артура Пименова. Указы размещены на официальном сайте президента.

Гресько назначили первым заместителем главы Государственной пограничной службы вместо Василия Серватюка 10 апреля 2019 года указом пятого президента Петра ПорошенкоДо этого он занимал должность директора Департамента охраны госграницы Госпогранслужбы.

Пименова назначили заместителем главы Государственной пограничной службы указом Порошенко от 27 декабря 2018 года. До этого он был директором Департамента оперативной деятельности администрации Госпогранслужбы.

Ранее сообщалось, что Зеленский сменил командиров объединенных сил и сухопутных войск.

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Владимир Зеленский госпогранслужба Юрий Гересько Артур Пименов
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