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Зеленский назвал количество освобожденных населенных пунктов. Свыше 2600 еще оккупированы

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 14:14
Зеленский назвал количество освобожденных населенных пунктов. Свыше 2600 еще оккупированы - Фото
Владимир Зеленский. (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ освободили больше тысячи населенных пунктов от российских захватчиков с момента начала полномасштабного вторжения России 24 февраля. Об этом он сообщил в обращении к парламенту Люксембурга. 

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По словам Зеленского, украинская армия уже освободила 1017 населенных пунктов Украины, однако еще 2603 продолжают находиться под российской оккупацией — это, включая территории между ними, около 20% территории Украины

Глава государства отметил, что линия фронта в Украине имеет протяженность в более чем 1000 км, а с 24 февраля Россия выпустила по Украине 2478 ракет. 

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Дмитрий Гриниченко
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война оккупация Владимир Зеленский﻿
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