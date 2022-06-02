Зеленский назвал количество освобожденных населенных пунктов. Свыше 2600 еще оккупированы

Президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ освободили больше тысячи населенных пунктов от российских захватчиков с момента начала полномасштабного вторжения России 24 февраля. Об этом он сообщил в обращении к парламенту Люксембурга.

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По словам Зеленского, украинская армия уже освободила 1017 населенных пунктов Украины, однако еще 2603 продолжают находиться под российской оккупацией — это, включая территории между ними, около 20% территории Украины

Глава государства отметил, что линия фронта в Украине имеет протяженность в более чем 1000 км, а с 24 февраля Россия выпустила по Украине 2478 ракет.

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Дмитрий Гриниченко

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