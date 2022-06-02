Зеленский назвал количество освобожденных населенных пунктов. Свыше 2600 еще оккупированы
Президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ освободили больше тысячи населенных пунктов от российских захватчиков с момента начала полномасштабного вторжения России 24 февраля. Об этом он сообщил в обращении к парламенту Люксембурга.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам Зеленского, украинская армия уже освободила 1017 населенных пунктов Украины, однако еще 2603 продолжают находиться под российской оккупацией — это, включая территории между ними, около 20% территории Украины
Глава государства отметил, что линия фронта в Украине имеет протяженность в более чем 1000 км, а с 24 февраля Россия выпустила по Украине 2478 ракет.
- 1 июня Зеленский заявил, что украинская армия каждый день теряет около 60-100 военных погибшими и около 500 ранеными.
- Президент считает, что Крым и оккупированные с 2014 года территории Донбасса нужно возвращать дипломатическим способом после выхода на границы по состоянию на 24 февраля 2022-го.
Читайте также: Херсон стратегически важен, а Путин бросил все силы на символический Северодонецк – ISW
Комментарии