Зеленский не исключает кадровых изменений в Кабмине – "самым слабым" придется уйти

По словам президента, он вместе с премьером Денисом Шмыгалем оценит результаты некоторых министерств

Президент Владимир Зеленский заявил, что не исключает кадровых изменений в Кабинете министров. Об этом он сообщил в интервью украинским телеканалам.

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По словам Зеленского, в ближайшее время он вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем оценит достигнутые отдельными министерствами результаты.

Он отметил, что "самым слабым" министрам придется уйти из правительства, однако это произойдет не из-за того, что кто-то из депутатов "имеет плохие отношения с тем или иным министром".

21 октября сообщалось, что после местных выборов в Офисе президента возможны значительные кадровые изменения.

Станислав Стороженко

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