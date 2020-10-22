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Зеленский не исключает кадровых изменений в Кабмине – "самым слабым" придется уйти

22.10.2020, 19:20
Зеленский не исключает кадровых изменений в Кабмине –
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

По словам президента, он вместе с премьером Денисом Шмыгалем оценит результаты некоторых министерств

Президент Владимир Зеленский заявил, что не исключает кадровых изменений в Кабинете министров. Об этом он сообщил в интервью украинским телеканалам.

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По словам Зеленского, в ближайшее время он вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем оценит достигнутые отдельными министерствами результаты.

Он отметил, что "самым слабым" министрам придется уйти из правительства, однако это произойдет не из-за того, что кто-то из депутатов "имеет плохие отношения с тем или иным министром".

Станислав Стороженко
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