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Зеленский не верит в возможность переворота в России: Они все боятся Путина

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2022, 20:01
Зеленский не верит в возможность переворота в России: Они все боятся Путина - Фото
Фото: NOS

Президент Владимир Зеленский не верит в возможность переворота России. Об этом он сказал в интервью нидерландскому каналу NOS.

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"Я думаю, что вся эта команда работает долгие годы, и они скреплены между собой. Они связаны многими вещами, многими шагами, многими преступлениями. По крайней мере, мы считаем это преступлениями, то, что происходит против нас. Они скреплены. Я не уверен по поводу изменения режима Путина прямо сейчас. Я думаю, что они все его боятся", – сказал Зеленский.

  • Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов недавно заявил, что Путин серьезно болен, и в РФ уже готовится смена политического руководства.
  • Несколько дней назад бывший глава МИ-6 Ричард Дирлав предположил, что Путин может уйти в 2023 году по состоянию здоровья. Он заявил, что Путина якобы могут поместить в санаторий, из которого он уже не выйдет президентом.
  • Профессор Военно-морского колледжа США Наунигал Сингх считает, что российские военные могут устроить путч против Путина, если российская армия будет нести в Украине серьезные потери.
  • Посол Украины в Германии Андрей Мельник говорил, что в случае падения режима Путина возвращение Крыма будет только вопросом времени.
Андрей Водяный
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Владимир Зеленский владимир путин переворот
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