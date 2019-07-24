Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс - советник

Никита Потураев (скриншот из видео Цензор.нет)

Президент Владимир Зеленский не собирается "менять" захваченный Россией Крым на деоккупацию Донбасса, которую может взамен предложить Кремль. Об этом в эфире телеканала ATR заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.

По его словам, Зеленский "никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс и наоборот".

"Это было бы предательством граждан Украины, которые сохраняют украинские паспорта, как бы рискованно это ни было. В Крыму, я имею в виду, под оккупацией, под репрессиями. То есть, для президента это недопустимо, он просто человек совершенно другого типа. Он не приемлет предательств, трусости, слабости. А это все (размен "Крым за Донбасс", - ред.) ровно про это, правильно?" - сказал Потураев.

Ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что Россия будет вынуждена начать диалог о возвращении Украине захваченного полуострова.

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