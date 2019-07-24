Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс - советник

Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс - советник - Фото
Никита Потураев (скриншот из видео Цензор.нет)
24.07.2019, 08:46

"Как это ни назови, это все равно было бы ошибкой", - успокоил Никита Потураев тех, кто переживает насчет такого вариант

Президент Владимир Зеленский не собирается "менять" захваченный Россией Крым на деоккупацию Донбасса, которую может взамен предложить Кремль. Об этом в эфире телеканала ATR заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев. 

По его словам, Зеленский "никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс и наоборот".

"Это было бы предательством граждан Украины, которые сохраняют украинские паспорта, как бы рискованно это ни было. В Крыму, я имею в виду, под оккупацией, под репрессиями. То есть, для президента это недопустимо, он просто человек совершенно другого типа. Он не приемлет предательств, трусости, слабости. А это все (размен "Крым за Донбасс", - ред.) ровно про это, правильно?" - сказал Потураев.

Ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что Россия будет вынуждена начать диалог о возвращении Украине захваченного полуострова.

Читайте также: У Зеленского думают, что Путин хочет разговора и конца войны

Напишите нам
Владимир Зеленский Крым война в донбассе оккупация никита потураев
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 