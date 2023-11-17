Зеленский: Нужно решение, чтобы взлет носителя "кинжалов" не держал страну на паузе часами
Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину предложить решение, чтобы вылеты носителей "кинжалов" не парализовывали страну на часы.
"Отдельно поручил Министерству обороны, Генштабу и Кабмину предложить решение, чтобы вылеты носителей "кинжалов" не парализовали страну на часы", – написал Зеленский в сообщении по итогам заседания Ставки Верховного главнокомандующего.
Тревога по всей территории Украины объявляется каждый раз при взлете российского МиГ-31К, который способен нести сложные для перехвата ракеты "Кинжал". В последние недели полеты этих самолетов стали более длительными, так как страна-террорист отработала их дозаправку в воздухе. Поэтому периоды воздушной тревоги в Украине из-за взлета МиГ-31К, во время которых закрывают и эвакуируют в укрытия учебные заведения, торговые комплексы и другие гражданские объекты, стали более длительными.
- Истребитель МиГ-31К – единственный принятый на вооружение РФ военный самолет, который способен наносить удар баллистическими ракетами "Кинжал".
- 10 ноября в ВС ВСУ пояснили, что ранее истребители РФ часто взлетали примерно на 20 минут, так как пилоты отрабатывали взлеты и посадки. Потом тревоги из-за их взлетов увеличились до 1,5 часов, так как оккупанты выполняли учебные полеты.
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