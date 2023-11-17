Зеленский: Нужно решение, чтобы взлет носителя "кинжалов" не держал страну на паузе часами

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину предложить решение, чтобы вылеты носителей "кинжалов" не парализовывали страну на часы.

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"Отдельно поручил Министерству обороны, Генштабу и Кабмину предложить решение, чтобы вылеты носителей "кинжалов" не парализовали страну на часы", – написал Зеленский в сообщении по итогам заседания Ставки Верховного главнокомандующего.

Тревога по всей территории Украины объявляется каждый раз при взлете российского МиГ-31К, который способен нести сложные для перехвата ракеты "Кинжал". В последние недели полеты этих самолетов стали более длительными, так как страна-террорист отработала их дозаправку в воздухе. Поэтому периоды воздушной тревоги в Украине из-за взлета МиГ-31К, во время которых закрывают и эвакуируют в укрытия учебные заведения, торговые комплексы и другие гражданские объекты, стали более длительными.

Истребитель МиГ-31К – единственный принятый на вооружение РФ военный самолет, который способен наносить удар баллистическими ракетами "Кинжал".

10 ноября в ВС ВСУ пояснили, что ранее истребители РФ часто взлетали примерно на 20 минут, так как пилоты отрабатывали взлеты и посадки. Потом тревоги из-за их взлетов увеличились до 1,5 часов, так как оккупанты выполняли учебные полеты.

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