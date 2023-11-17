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Зеленський: Потрібне рішення, щоб зліт носія "кинджалів" не тримав країну на паузі годинами

Этот материал также доступен на русском
17.11.2023, 16:01
Зеленський: Потрібне рішення, щоб зліт носія
Володимир Зеленський (Фото: пресслужба Офісу президента)

Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв "кинджалів" не паралізували країну на години.

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"Окремо доручив Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв "кинджалів" не паралізували країну на години", - написав Зеленський у повідомленні за підсумками засідання Ставки Верховного головнокомандувача. 

Тривога по всій території України оголошується щоразу під час зльоту російського МіГ-31К, який здатний нести складні для перехоплення ракети "Кинджал". В останні тижні польоти цих літаків стали тривалішими, оскільки країна-терорист відпрацювала дозаправлення цих літаків в повітрі. Тому періоди повітряної тривоги в Україні через зліт МіГ-31К, під час яких закривають та евакуюють в укриття навчальні заклади, торгові комплекси та інші цивільні об'єкти, стали тривалішими.

  • Винищувач МіГ-31К – єдиний прийнятий на озброєння РФ військовий літак, який здатний завдавати удару балістичними ракетами "Кинджал".
  • 10 листопада у ПС ЗСУ пояснили, що раніше винищувачі РФ часто злітали приблизно на 20 хвилин, оскільки пілоти відпрацьовували зльоти та посадки. Потім тривоги через їхні злети збільшилися до 1,5 години, оскільки окупанти виконували навчальні польоти.

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Сергій Бережний
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Володимир Зеленськийповітряна тривогаставкаМіГ-31К

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