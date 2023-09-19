Шойгу почав погрожувати новим носієм "Кинджалів" МіГ-31І. ЗСУ відповіли, чи варто побоюватися

Росіяни почали погрожувати новим носієм ракет "Кинджал" МіГ-31І, Повітряні сили заявили, що треба говорити про кількість ракет, а не про носії. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

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Пропагандисти РФ писали, що головна відмінність МіГ-31І від МіГ-31К – якщо на другому типі літака льотчики повинні вручну вводити необхідні дані до бортової апаратури для пуску "Кинджала", то на першому типі літака бортова апаратура нібито дозволяє "в автоматичному режимі без участі пілота" зробити пуск "Кинджала" за заданими параметрами.

За словами Ігната, останнім часом в Україні не було тривог через злет МіГ-31К.

"Літак для будь-якої ракети — це платформа, звичайно, і від літака багато залежить, але ракету програмують на землі. А літак її підіймає і запускає. Варто більше говорити про наявність самих ракет "Кинджал", скільки вони можуть собі дозволити", — заявив спікер ПС.

Вдень 5 серпня 2023 року РФ била "Кинджалами", "Калібрами" в основному по авіабазі в Старокостянтинові. Був приліт по Мотор Січі в Запоріжжі.

Увечері того ж дня росіяни скинули авіабомбу на центр переливання крові у Харківській області, є загиблі та поранені.

У ніч на 6 серпня країна-терорист Росія завдала масованої ракетної атаки. Повідомлялося про вибухи та роботу ППО поруч зі Старокостянтиновом.

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