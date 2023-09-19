RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Шойгу почав погрожувати новим носієм "Кинджалів" МіГ-31І. ЗСУ відповіли, чи варто побоюватися

Этот материал также доступен на русском
19.09.2023, 11:46
Шойгу почав погрожувати новим носієм
Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Росіяни почали погрожувати новим носієм ракет "Кинджал" МіГ-31І, Повітряні сили заявили, що треба говорити про кількість ракет, а не про носії. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Під час візиту диктатора Північної Кореї Кім Чен Іна до Росії глава Міноборони країни-агресора Сергій Шойгу заявив, що для запуску "Кинджалів" росіяни тепер зможуть застосовувати "вдосконалений" винищувач МіГ-31І.

Пропагандисти РФ писали, що головна відмінність МіГ-31І від МіГ-31К – якщо на другому типі літака льотчики повинні вручну вводити необхідні дані до бортової апаратури для пуску "Кинджала", то на першому типі літака бортова апаратура нібито дозволяє "в автоматичному режимі без участі пілота" зробити пуск "Кинджала" за заданими параметрами.

За словами Ігната, останнім часом в Україні не було тривог через злет МіГ-31К.

"Літак для будь-якої ракети — це платформа, звичайно, і від літака багато залежить, але ракету програмують на землі. А літак її підіймає і запускає. Варто більше говорити про наявність самих ракет "Кинджал", скільки вони можуть собі дозволити", — заявив спікер ПС.

Читайте також: ЗСУ про удар по Коломиї: РФ била "Кинджалами" по молоді, яка навчатиметься на F-16

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнасергій шойгуповітряні силикинджалЮрій ІгнатМіГ-31КМіГ-31І
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 