Шойгу начал угрожать новым носителем "Кинжалов" МиГ-31И. ВСУ ответили, стоит ли опасаться

Россияне начали угрожать новым носителем ракет "Кинжал" МиГ-31И, Воздушные силы заявили, что говорить нужно о количестве ракет, а не о носителях. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

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Пропагандисты РФ писали, что главное отличие МиГ-31И от МиГ-31К — если на втором типе самолета летчики должны вручную вводить необходимые данные в бортовую аппаратуру для пуска "Кинжала", то на первом типе самолета бортовая аппаратура якобы позволяет "в автоматическом режиме без участия пилота" произвести пуск "Кинжала" по заданным параметрам.

По словам Игната, в последнее время в Украине не было тревог из-за взлетов МиГ-31К.

"Самолет для любой ракеты — это платформа, конечно, и от самолета многое зависит, но ракету программируют на земле. А самолет ее поднимает и запускает. Стоит больше говорить о наличии самих ракет "Кинжал", сколько они могут себе позволить", — заявил спикер ВС.

Днем 5 августа 2023 года РФ била "Кинжалами", "Калибрами" в основном по авиабазе в Староконстантинове. Был прилет по Мотор Сичи в Запорожье.

Вечером того же дня россияне сбросили авиабомбу на центр переливания крови в Харьковской области, есть погибшие и раненые.

В ночь на 6 августа страна-террорист Россия нанесла массированную ракетную атаку. Сообщалось о взрывах и работе ПВО рядом со Староконстантиновым.

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