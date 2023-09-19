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Шойгу начал угрожать новым носителем "Кинжалов" МиГ-31И. ВСУ ответили, стоит ли опасаться

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2023, 11:46
Шойгу начал угрожать новым носителем
Юрий Игнат (Фото: скриншот видео)

Россияне начали угрожать новым носителем ракет "Кинжал" МиГ-31И, Воздушные силы заявили, что говорить нужно о количестве ракет, а не о носителях. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Во время визита диктатора Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию глава Минобороны страны-агрессора Сергей Шойгу заявил, что для запуска "Кинжалов" россияне теперь смогут применять "усовершенствованный" истребитель МиГ-31И. 

Пропагандисты РФ писали, что главное отличие МиГ-31И от МиГ-31К — если на втором типе самолета летчики должны вручную вводить необходимые данные в бортовую аппаратуру для пуска "Кинжала", то на первом типе самолета бортовая аппаратура якобы позволяет "в автоматическом режиме без участия пилота" произвести пуск "Кинжала" по заданным параметрам.

По словам Игната, в последнее время в Украине не было тревог из-за взлетов МиГ-31К. 

"Самолет для любой ракеты — это платформа, конечно, и от самолета многое зависит, но ракету программируют на земле. А самолет ее поднимает и запускает. Стоит больше говорить о наличии самих ракет "Кинжал", сколько они могут себе позволить", — заявил спикер ВС.

Читайте также: ВСУ об ударе по Коломые: РФ била "Кинжалами" по молодежи, которая будет учиться на F-16 

Дмитрий Гриниченко
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