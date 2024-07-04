Зеленский о Ермаке: Он – мощный менеджер, я его уважаю за результат

По мнению президента, когда хотят ослабить какого-нибудь человека, то "бьют" по его команде

Владимир Зеленский и Андрей Ермак (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал статьи в средствах массовой информации о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак якобы имеет слишком много влияния. Глава государства заявил, что Ермак – мощный менеджер, и он уважает его за результат. Об этом президент рассказал в интервью агентству Bloomberg.

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"Если вы проанализируете те или иные СМИ: о Ермаке так начали говорить после того, как говорили об одном главе администрации, потом говорили еще об одном человеке среди депутатов, потом говорили о третьем, сейчас о Ермаке. Вы должны понять, все это работает для того, чтобы атаковать меня", – заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что Россия запускала много разной дезинформации о том, что якобы не он принимает решение, а какие-то "теневые люди", или что он не контролирует партию, или что не имеет влияния на тех или иных министров.

"Я не хочу иметь влияние. Есть закон. Я президент согласно украинскому законодательству. Ермак – мощный менеджер, один из очень мощных менеджеров в моей команде. Я его уважаю за результат. Он делает то, что говорю ему я. И он выполняет эти задачи", – заявил глава государства.

По мнению Зеленского, когда хотят ослабить какого-нибудь человека, то "бьют" по его команде.

"А когда вы добьете команду этого человека, то начнете бить по этому президенту. Это и есть политика тех, кто не доволен мной", – заявил он.

По словам Зеленского, не только россияне хотят видеть слабого президента Украины.

"Слабый президент Украины – это возможность оторвать от Украины половину территории, это возможность Украину остановить по дороге ко вступлению в Европейский Союз, это возможность закрыть мне рот, это возможность иметь другого человека во главе Украины, который не будет оказывать влияния на те или иные общества", – подчеркнул он.

В ноябре 2023 года издание Politico обнародовало список 28 самых влиятельных людей Европы. Среди прочих в него вошел глава ОП Ермак. Он занял четвертое место в категории "Деятели".

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