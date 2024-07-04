Зеленський про Єрмака: Він – потужний менеджер, я його поважаю за результат

На думку президента, коли хочуть послабити якусь людину, то "б’ють" по її команді

Володимир Зеленський і Андрій Єрмак (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський прокоментував статті у засобах масової інформації про те, що голова Офісу президента Андрій Єрмак нібито має забагато впливу. Глава держави заявив, що Єрмак – потужний менеджер, і він поважає його за результат. Про це президент розповів в інтерв’ю агентству Bloomberg.

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"Якщо ви проаналізуєте ті чи інші ЗМІ: про Єрмака так почали говорити після того, як говорили про одного голову адміністрації, потім говорили ще про одну людину серед депутатів, потім говорили про третю, зараз про Єрмака. Ви повинні зрозуміти, все це працює для того, щоб атакувати мене", – заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що Росія запускала багато різної дезінформації щодо того, що нібито не він ухвалює рішення, а якісь "тіньові люди", або що він не контролює партію, або що не має впливу на тих чи інших міністрів тощо.

"Я не хочу мати вплив. Є закон. Я президент згідно з українським законодавством. Єрмак – потужний менеджер, один із дуже потужних менеджерів в моїй команді. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я. І він виконує ці завдання", – заявив глава держави.

На думку Зеленського, коли хочуть послабити якусь людину, то "б’ють" по її команді.

"А коли ви доб’єте команду цієї людини, то почнете бити по цьому президенту. Це і є політика тих, хто не задоволений мною", – заявив він.

За словами Зеленського, не тільки росіяни хочуть бачити слабкого президента України.

"Слабкий президент України – це можливість відірвати від України половину території, це можливість Україну зупинити по дорозі до вступу в Європейський Союз, це можливість закрити мені рота, це можливість мати іншу людину на чолі України, яка не буде мати впливу на ті чи інші суспільства", – наголосив він.

У листопаді 2023 року видання Politico оприлюднило список 28 найвпливовіших людей Європи. Серед інших до нього увійшов очільник ОП Єрмак. Він посів четверте місце у категорії "Діячі".

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