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Зеленский о Капитолии: В случае переворота было бы сложно видеть США символом демократии

01.02.2021, 06:49
Зеленский о Капитолии: В случае переворота было бы сложно видеть США символом демократии - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский был поражен штурмом Капитолия в Вашингтоне и считает, что миру было бы очень сложно видеть США символом демократии в случае переворота. Об этом он сказал в интервью Axios.

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Зеленский сказал, что был поражен этими событиями и даже не мог представить, что такое возможно в США. По мнению Зеленского, это был "сильный удар по демократии" в Америке.

"Мы привыкли верить, что в США есть идеальные демократические институты, где власть передается спокойно: без войн и революций – от одного президентства к другому", – сказал он.

Зеленский отметил, что в Украине было две революции, поэтому он понимал: подобное может происходить в мире. Но событий у Капитолия никто не ожидал, они показали, что "не все идеально" в США, считает президент.

"Я очень переживал. Я не хотел бы, чтобы у вас был переворот, стрельба и, не дай Бог, жертвы. После чего-то подобного, я считаю, миру было бы очень сложно видеть США как символ демократии", – добавил он.

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Марк Сировой
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