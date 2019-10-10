Зеленский о внешнеполитической стратегии: Покер, скрываем карты

Владимир Зеленский (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Президент Владимир Зеленский заявил, что не рассказывает обществу о всех геополитических планах, чтобы не раскрыть украинскую стратегию для российских агрессоров. Об этом лидер государства сообщил во время пресс-марафона.

"Вы хотите, чтобы это была игра в покер, где они (россияне – ред.) знают мои карты?", - сказал президент.

По словам Зеленского нельзя допустить того, чтоб РФ знала, "где наши войска, когда мы уходим, где мы отводим, когда мы наступаем".

"Как я могу всю информацию раскрывать? Понимаете, мне нужны какие-то преимущества", - объяснил Зеленский.

Сегодня президент проводит пресс-марафон с участием более 300 журналистов. Смотрите прямую трансляцию мероприятия, либо читайте хронику от LIGA.net

Ранее глава комитета Рады по внешней политике Богдан Яременко заявил, что Зеленский не намерен отчитываться перед Радой о ходе переговоров с Кремлем, поскольку раскрытие тактики может быть "не всегда полезным".

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