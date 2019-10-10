Зеленский о внешнеполитической стратегии: Покер, скрываем карты

Президент Владимир Зеленский заявил, что не рассказывает обществу о всех геополитических планах, чтобы не раскрыть украинскую стратегию для российских агрессоров. Об этом лидер государства сообщил во время пресс-марафона.
"Вы хотите, чтобы это была игра в покер, где они (россияне – ред.) знают мои карты?", - сказал президент.
По словам Зеленского нельзя допустить того, чтоб РФ знала, "где наши войска, когда мы уходим, где мы отводим, когда мы наступаем".
"Как я могу всю информацию раскрывать? Понимаете, мне нужны какие-то преимущества", - объяснил Зеленский.
Сегодня президент проводит пресс-марафон с участием более 300 журналистов. Смотрите прямую трансляцию мероприятия, либо читайте хронику от LIGA.net
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