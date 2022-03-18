Зеленский о переговорах с Россией: Сейчас не время раскрывать нашу тактику. Нужна тишина
18.03.2022, 00:43
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
Сейчас не время раскрывать тактику Украину на переговорах с Россией, нужна тишина. Об этом заявил в обращении президент Владимир Зеленский.
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"Не время раскрывать нашу тактику переговоров. Переговоров ради мира, суверенитета, территориальной целостности нашего государства, нашей воли", – сказал он.
Зеленский добавил, что считает правильным работать больше в тишине, чем говорить на телевидении, радио или в Facebook.
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