Зеленский о переговорах с Россией: Сейчас не время раскрывать нашу тактику. Нужна тишина

Сейчас не время раскрывать тактику Украину на переговорах с Россией, нужна тишина. Об этом заявил в обращении президент Владимир Зеленский.

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"Не время раскрывать нашу тактику переговоров. Переговоров ради мира, суверенитета, территориальной целостности нашего государства, нашей воли", – сказал он.

Зеленский добавил, что считает правильным работать больше в тишине, чем говорить на телевидении, радио или в Facebook.

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Марк Сировой

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