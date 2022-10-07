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Зеленский о Путине после войны: Все равно, что с ним будет. Пусть разбирается его общество

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 23:37
Зеленский о Путине после войны: Все равно, что с ним будет. Пусть разбирается его общество - Фото
Владимир Зеленский, Фото — Офис Президента Украины

Президент Владимир Зеленский безразличен к тому, останется ли российский диктатор Владимир Путин при власти в РФ после победы Украины в войне. Об этом он сказал в интервью ВВС.

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Журналисты спросили Зеленского, "выживет" ли Путин, если Украина победит, на что президент ответил, что ему все равно.

"Россия тогда будет заниматься своими внутренними вопросами <…> Поэтому мне все равно, что будет с ним. Пусть с ним разбирается его общество. Этот будет сугубо их вопрос", – сказал Зеленский.

На вопрос о том, могут ли "устранить" Путина на фоне растущего недовольства российским диктатором и его генералами в России, президент прямо не ответил, но усомнился в протестных настроениях в РФ.

"В целом я поражен, насколько люди там боятся этого. Насколько люди там боятся сказать свое слово, [выразить] свои мысли. Насколько люди боятся это сделать даже в соцсетях. Насколько они боятся выйти на улицу и бороться за свои права <…> Просто такое впечатление, что тебе Путин дал твою жизнь, а не родители или Бог, и что он имеет возможность ее забрать", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что люди в РФ должны не "восстать против Путина", а бороться за себя, если не хотят быть "шашлыками" на войне.

"Не нужно бороться за Украину, мы сами за себя боремся. Боритесь за свое тело, за свою свободу, за свои права и за свою душу – вот что они должны делать. И поэтому, когда они это поймут, тогда ваш вопрос о президенте РФ будет очень актуальным. Это зависит от этого общества", – добавил Зеленский.

  • 4 октября Зеленский ввел в действие решение СНБО об отказе от переговоров с Путиным.
  • Зеленский считает, что Путин "потеряет возможность сохранить свою жизнь", если применит ядерное оружие.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война владимир путин
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