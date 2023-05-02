Зеленский о санкциях против России: Готовим новый крупный пакет

Украина готовит большой санкционный пакет против России, чтобы не позволить стране-агрессору обходить уже введенные ограничения. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время видеообращения.

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Глава государства отметил, что 2 мая 2023 года провел совещание по усилению санкционных режимов – как украинских, так и совместных с партнерами.

"Внимательно следим за тем, как страна-террорист пытается обходить санкции, фиксируем каждое такое направление, работаем вместе с партнерами, чтобы заблокировать это. Готовим большой санкционный пакет. Решение уже в скором времени", – указал Зеленский.

Президент также рассказал, что председательствовал на заседании военного кабинета. По его словам, это "особая работа с ключевыми командующими и теми, кто обеспечивает оборону".

"Это закрытая работа, ее детали не обнародуются. Но так же, как и заседание Ставки, военный кабинет тоже работает регулярно для синхронизации наших наиболее важных оборонных и активных действий", – добавил украинский лидер.

27 апреля 2023 года США ввели новые санкции против Федеральной службы безопасности России.

28 апреля министр культуры Александр Ткаченко распространил перечень лиц, угрожающих национальной безопасности. В списке пропагандисты, певцы и актеры страны-агрессора.

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Олег Васьків

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