США ввели новые санкции против ФСБ РФ и Корпуса стражей исламской революции Ирана

США вводят новые санкции против Федеральной службы безопасности России и Разведывательной организации Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР), обвиняемых в захвате американских граждан в заложники. Об этом сообщает CNN.

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Санкции направлены против организаций, которые США считают ответственными за удерживание в заложниках или неправомерное задержание американцев. Речь идет о Федеральной службе безопасности России и Разведывательной организации Корпуса стражей Исламской революции Ирана. Также санкции коснулись четырех иранских физических лиц.

Американские официальные лица заявили, что эти шаги должны служить предупреждением тем, кто собирается взять американцев в заложники. "Мы также показываем, что нельзя участвовать в таком ужасном поведении, используя людей как пешек, как разменную монету, не платя за последствия, и это некоторые из последствий", – сказал высокопоставленный чиновник администрации президента США.

30 марта ФСБ РФ задержала в Екатеринбурге американского гражданина, журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, который, по данным The Insider, готовил материал об отношении россиян к террористической организации "Группа Вагнера".

Wall Street Journal расценивает задержание журналиста как захват заложника государством-террористом и требует от администрации президента США Джо Байдена выслать из страны российского посла и всех российских журналистов, работающих в Соединенных Штатах.

Байден призвал Россию освободить Гершковича, но отметил, что Штаты пока не планируют высылать в ответ дипломатов и журналистов РФ.

Вадим Ребрина

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