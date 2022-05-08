Зеленский о визитах западных политиков: Очевидный контраст на фоне московского одиночества

Президент Владимир Зеленский посвятил вечернее обращение в воскресенье многочисленным дипломатическим встречам, которые у него были в течение суток.

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В этот день Зеленский принимал в Киеве премьер-министра Канады Джастина Трюдо и вместе с ним принял участие в видеоконференции лидеров Большой семерки, встречался также с президентом парламента Норвегии Масудом Гарахани, президентом парламента Германии Бербель Бас, премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Кроме того, в воскресенье в Ужгород с неанонсированным визитом приезжала первая леди США Джилл Байден, а в Киеве был лидер группы U2, ирландский музыкант Боно.

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"Сегодняшний день показал, что мы полноправная часть свободного мира, объединенной Европы – это очевидный контраст на фоне московского одиночества во зле и ненависти, которое все увидят завтра", – заявил президент Украины.

Он рассказал, что почувствовал сегодня еще большую готовность мира помогать Украине, потому что "Украина в этой войне является стороной добра, Россия же проигрывает, потому что зло всегда проигрывает".

Президент также прокомментировал страшную гибель 60 жителей села Белогоровка, которые прятались в местной школе от обстрелов и стали жертвами авиационного удара.

"Россия забыла все, что было важно для победителей во Второй мировой войне. Но Украина и весь свободный мир ей напомнят", – пообещал Зеленский.

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Андрей Водяный

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