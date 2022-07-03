Зеленский о визите на саммит G20: Пока что не представляю свой приезд туда

Президент Владимир Зеленский заявил, что, наверное, не поедет на саммит G20 в Индонезии, куда его пригласили в этом году.

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"Я не уверен, что война полностью закончится полной деоккупацией наших территорий до этого заседания. Поэтому я пока не представляю свой приезд туда", — сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве после встречи с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом, который приехал в Украину с визитом.

Он заявил, что благодарен Индонезии, которая будет принимать саммит в этом году, за приглашение, но еще не знает точно, поедет ли, особенно если там будет делегация из России.

"В принципе, будет ли наше государство там участвовать, зависит от того, кто там еще будет", – сказал Зеленский.

Он добавил, что многие другие государства также могут пропустить саммит G20, если там будет Россия. "Я не уверен, что там будет большое количество государств, если они там будут, если Россия будет представлена", – считает президент.

СПРАВКА. G20 (Большая двадцатка) – группа 19 крупнейших экономик мира и Евросоюза. В общей сложности на G20 приходится 90% мирового ВНП, 80% мировой торговли (включая внутреннюю торговлю в ЕС) и две трети населения мира.



Саммит G20 запланирован на 15-16 ноября 2022 года. В этом году его принимает Индонезия, саммит состоится на острове Бали.

27 июня помощник Владимира Путина заявил, что тот "принял приглашение президента Индонезии на саммит G20".

29 июня Зеленский сказал, что принял приглашение президента Индонезии принять участие в саммите Большой двадцатки, однако уточнил, что это будет зависеть от двух факторов – состава участников саммита и ситуации безопасности в Украине.

Андрей Водяный

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