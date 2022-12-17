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Зеленский о возможности боя с Путиным: Всегда готов, но это будет последний его "саммит"

Цей матеріал також доступний українською
17.12.2022, 16:52
Зеленский о возможности боя с Путиным: Всегда готов, но это будет последний его
Володимир Зеленський (скриншот)

Президент Владимир Зеленский, отвечая на шутливый вопрос о физическом поединке с российским диктатором Владимиром Путиным, сказал, что "всегда готов", и это будет "последний саммит" Путина. Об этом Зеленский сказал в интервью французскому телеканалу La Chaîne Info.

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На реплику журналиста о том, что у Путина, похоже, есть "навязчивая идея" что-то донести до Зеленского, президент Украины ответил: "Мужчина, настоящий, если он хочет передать кому-то сообщение, например, если он хочет кого-то избить, ну, он делает это сам, не прибегая к услугам посредника". "Если бы мне нужно было передать такое сообщение Путину, я сделал бы это сам", – добавил Зеленский.

На шутливый вопрос о возможности "поединка" с российским диктатором Зеленский ответил: "Всегда готов. Хоть завтра, но это будет последний саммит президента Путина".

  • Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Путин болен морально, психически и физически, однако он будет воевать до конца своих дней.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский владимир путин
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