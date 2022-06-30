Зеленский о Змеином: Это не гарантирует, что враг не вернется, но ограничивает действия РФ

Президент Владимир Зеленский в сегодняшнем видеообращении поблагодарил украинских защитников за освобождение острова Змеиный от российских оккупантов. По словам президента, это еще не означает, что враг не вернется, но уже ограничивает действия оккупантов.

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"Бесспорно, главное слово сегодня – Змеиный. Наверное, так же много говорили о Змеином только в тот день, когда туда прибыл российский корабль. Потом и корабль отбыл – навсегда, а теперь и остров снова свободен. Я благодарен Главному управлению разведки, бойцам "Альфы", благодарен нашим артиллеристам, пилотам армейской авиации и Воздушных сил, командованию "Александрия", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что остров Змеиный – это стратегический пункт, и это существенно меняет ситуацию в Черном море. Однако освобождение острова от войск РФ еще не обеспечивает безопасность и еще не гарантирует, что враг не вернется, но это уже ограничивает действия оккупантов.

"Шаг за шагом мы вытесним их с нашего моря, с нашей земли, с нашего неба", – сказал президент.

Он также отметил, что ситуация на Донбассе остается сейчас "очень тяжелой и наиболее жесткой".

"Огневое преимущество оккупантов до сих пор очень чувствуется – они достали уже просто все из своих запасов, чтобы бить по нам: по Луганской области, по Донбассу. Я благодарен каждому и каждой, кто защищает наши позиции в таких условиях. Это настоящий героизм", – сказал Зеленский.

Сегодня россияне покинули остров Змеиный после артиллерийских, ракетных и авиационных ударов ВСУ.

В Минобороны России признали, что ВСУ выбили оккупантов со Змеиного, но назвали это собственным "шагом доброй воли".

Сейчас ВСУ контролируют Змеиный с помощью вооружения и авиации, но в планах – закрепление и физический контроль над островом.

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Оксана Житнюк

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