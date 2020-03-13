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Зеленский обновил состав СНБО

Зеленский обновил состав СНБО - Фото
Заседание СНБО (Фото: пресс-служба президента)
13.03.2020, 14:15

Президент Владимир Зеленский ввел в состав СНБО ряд новых членов Кабмина и вывел отправленных в отставку

Указ об обновлении состава Совета по национальной безопасности и обороне подписал президент Владимир Зеленский, указ опубликован на сайте президента.

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В состав СНБО введены врио директра ГБР Ирину Венедиктову, министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, министра обороны Андрея Тарана, министра финансов Игоря Уманского, премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Утвержден в составе СНБО вице-премьер по вопросом европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

Выведены из СНБО бывший премьер Алексей Гончарук, бывший министр обороны Алексей Загороднюк, бывший министр финансов Оксана Маркарова и бывший генпрокурор Руслан Рябошапка.

Денис Юдин
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