Зеленский обновил состав СНБО

Указ об обновлении состава Совета по национальной безопасности и обороне подписал президент Владимир Зеленский, указ опубликован на сайте президента.
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В состав СНБО введены врио директра ГБР Ирину Венедиктову, министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, министра обороны Андрея Тарана, министра финансов Игоря Уманского, премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Утвержден в составе СНБО вице-премьер по вопросом европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.
Выведены из СНБО бывший премьер Алексей Гончарук, бывший министр обороны Алексей Загороднюк, бывший министр финансов Оксана Маркарова и бывший генпрокурор Руслан Рябошапка.