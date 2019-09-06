Зеленский обновил состав СНБО: список

Президент Владимир Зеленский издал указ №665 об изменениях в составе СНБО. Указ опубликован на сайте президента.
Согласно указу, в состав СНБО вошли:
- премьер-министр Алексей Гончарук;
- министр обороны Андрей Загороднюк;
- спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Также в составе СНБО утверждены:
- глава СБУ Иван Баканов;
- глава МИД Вадим Пристайко;
- генеральный прокурор Руслан Рябошапка.
Из состава СНБО выведены:
- бывший глава СБУ Василий Грицак;
- бывший премьер-министр Владимир Гройсман;
- бывший глава МИД Павел Климкин;
- бывший генпрокурор Юрий Луценко;
- бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий;
- бывший министр юстиции Павел Петренко;
- бывший министр обороны Степан Полторак.
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