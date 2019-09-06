Зеленский обновил состав СНБО: список

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский издал указ №665 об изменениях в составе СНБО. Указ опубликован на сайте президента.

Согласно указу, в состав СНБО вошли:

- премьер-министр Алексей Гончарук;

- министр обороны Андрей Загороднюк;

- спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Также в составе СНБО утверждены:

- глава СБУ Иван Баканов;

- глава МИД Вадим Пристайко;

- генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Из состава СНБО выведены:

- бывший глава СБУ Василий Грицак;

- бывший премьер-министр Владимир Гройсман;

- бывший глава МИД Павел Климкин;

- бывший генпрокурор Юрий Луценко;

- бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий;

- бывший министр юстиции Павел Петренко;

- бывший министр обороны Степан Полторак.

29 августа новый созыв Верховной Рады избрал спикера парламента и утвердил кандидатуру премьер-министра.

В тот же день был сформирован состав Кабинета министров, назначены новый генпрокурор и глава СБУ.

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