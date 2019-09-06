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Зеленский обновил состав СНБО: список

Зеленский обновил состав СНБО: список - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
06.09.2019, 15:47

Президент ввел в СНБО нового премьера, спикера и министра обороны

Президент Владимир Зеленский издал указ №665 об изменениях в составе СНБО. Указ опубликован на сайте президента.

Согласно указу, в состав СНБО вошли:

- премьер-министр Алексей Гончарук;

- министр обороны Андрей Загороднюк;

- спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Также в составе СНБО утверждены:

- глава СБУ Иван Баканов;

- глава МИД Вадим Пристайко;

- генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Из состава СНБО выведены:

- бывший глава СБУ Василий Грицак;

- бывший премьер-министр Владимир Гройсман;

- бывший глава МИД Павел Климкин;

- бывший генпрокурор Юрий Луценко;

- бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий;

- бывший министр юстиции Павел Петренко;

- бывший министр обороны Степан Полторак.

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Владимир Зеленский снбо
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