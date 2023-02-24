Зеленский обратился к украинцам: Мы выстояли и сделаем все, чтобы в этом году победить

Президент Владимир Зеленский в своем обращении к украинскому народу вспомнил главные вехи полномасштабного вторжения РФ в Украину, поблагодарил украинских защитников, партнеров, а также пообещал сделать все, чтобы освободить временно оккупированные территории и в этом году одержать победу.

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"Девять лет назад сосед стал агрессором. Год назад агрессор стал палачом, мародером и террористом. Мы не сомневаемся, что они понесут ответственность. Мы не сомневаемся в том, что нас ждет победа", – сказал Зеленский.

Он обратился к украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях, пообещав освобождение их населенных пунктов.

"Я хочу сейчас обратиться к тем, кто все еще ждет. К нашим гражданам, которые сейчас находятся во временной оккупации. Украина не оставила вас, не забыла о вас, не отказалась от вас. Так или иначе мы освободим все наши земли. Мы сделаем все, чтобы Украина вернулась", – сказал президент.

Он также пообещал обеспечить все предпосылки, чтобы украинцы, вынужденные сейчас находиться за границей, вернулись домой

"Мы будем бороться и возвращать каждого нашего пленного. И только все это вместе будет победой", – сказал Зеленский.

"Мы видим ее даже в темноте. Несмотря на постоянные массированные ракетные удары и отключение электроэнергии. Мы видим свет этой победы. Это был год стойкости. Год неравнодушия. Год мужества. Год боли. Год надежды. Год выдержки. Год единства. Год несокрушимости. Беспощадный год несокрушимости. Его главный итог – мы выстояли. Мы не потерпели поражение. И сделаем все, чтобы в этом году одержать победу!" – подытожил президент.

Полный текст обращения.

Вчера, 23 февраля, заместитель министра обороны Анна Маляр назвала десять основных побед Украины в войне.

Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, во время которого были заслушаны доклады со всех фронтов.

Вадим Ребрина

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